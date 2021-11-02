ОПОРА не признает решение об избрании Терехова мэром

2 ноября наблюдатели гражданской сети ОПОРА в Харькове обратились в городскую территориальную избирательную комиссию с жалобами на разночтения в протоколах подсчетов голосов на выборах мэра Харькова и с просьбой отменить решение о признании Игоря Терехова избранным мэром, сообщает Лига.net.

Об этом говорится на сайте ОПОРЫ. Наблюдатели обнаружили разночтения в протоколах Новобаварской и Основянской ТИК и просят признать действия этих ТИК не отвечающими требованиям законодательства и нарушающим избирательные права граждан.

ОПОРА просит городскую ТИК обязать Новобаварскую и Основянскую ТИК провести повторный подсчет голосов на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 63123 6 131 и составить протоколы с отметкой "Уточненный" об итогах голосования по выборам городского головы с учетом достоверных сведений.

В жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение. ОПОРА готовит соответствующие иски в суд.