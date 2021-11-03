Байден раскритиковал Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден во вторник, 2 ноября, на пресс-конференции в Лондоне раскритиковал лидера РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата COP26 в Глазго, и назвал это ошибкой, сообщает Deutsche Welle.

"Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26", - отметил Байден и напомнил о масштабности проблемы климата для всего мира "от Исландии до Австралии".

По словам главы американского государства, Россия и Китай устранились от ее решения и молчат о желании что-либо делать, в то время как эта проблема серьезно касается и этих стран.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уважение по отношению к решению лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за пандемии коронавируса отказаться от личного присутствия на климатическом саммите в Глазго. При этом глава британского правительства напомнил о прибытии на конференцию китайской делегации высокого уровня.