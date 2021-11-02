В Ровно из церкви выгнали журналистов за COVID-репортаж

В Ровно, которое с 26 октября находится в красной зоне, журналисты решили проверить, как соблюдают карантинные нормы в храмах города. Двое мужчин насильно вытолкали сотрудников медиа на улицу и потребовали удалить видео, сообщает Новое время.

По материалам местного телеканала Ровно 1, съемочная группа посетила нижний храм Воскресенского кафедрального собора, где богослужение проводит УПЦ (МП). Отмечается, что многие верующие собрались на улице перед церковью — с соблюдением дистанции и масочного режима. Журналистам ненадолго удалось попасть в помещение. Там ситуация совсем другая. На кадрах видно, что прихожане стоят близко друг от друга, у многих из них либо нет защитных масок, либо просто одеты на подбородке.

Съемочная группа рассказала, что не успела постоять в храме и минуты. Из толпы сразу вышли двое мужчин, предположительно работники церкви, и насильно вытолкали журналистов на улицу. Мужчины потребовали удалить видео, которое удалось снять.

«Стер быстро все бегом, я сказал. Зачем ты снимаешь, тебе кто позволял это делать» , — выкрикнул один из мужчин.

Кроме того, журналистам удалось пообщаться с верующими этой церкви. По словам журналистов, их удивило большое количество противников вакцинации.