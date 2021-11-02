Полиция закрыла дело в отношении ветерана АТО Пекельного
Нацполиция закрыла дело в отношении ветерана АТО Андрея Пекельного, которого подозревали в убийстве одного из шести мужчин, напавших на его дом. Об этом написал в Facebook адвокат Андрей Федур, сообщает Новое время.
По словам адвоката, следствие пришло к выводу, что ветеран действовал правомерно в рамках необходимой самообороны.
«Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей», — написал он.
В мае ветеран АТО Андрей Пекельный смертельно ранил одного из мужчин, которые напали на его дом в Тернопольской области.