Полиция закрыла дело в отношении ветерана АТО Пекельного

Нацполиция закрыла дело в отношении ветерана АТО Андрея Пекельного, которого подозревали в убийстве одного из шести мужчин, напавших на его дом. Об этом написал в Facebook адвокат Андрей Федур, сообщает Новое время.

По словам адвоката, следствие пришло к выводу, что ветеран действовал правомерно в рамках необходимой самообороны.

«Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей» , — написал он.

В мае ветеран АТО Андрей Пекельный смертельно ранил одного из мужчин, которые напали на его дом в Тернопольской области.