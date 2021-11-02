Сумская ОДА обратились в СБУ из-за антивакцинаторов

В областной госадминистрации утверждают, что центр вакцинации в прошлое воскресенье не работал, потому что "полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации". Об этом заявили в пресс-службе Сумской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"700 жителей Сумщины не получили вакцину только потому, что полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации. Мне кажется, что эти люди находятся либо под влиянием недостоверной информации, либо это диверсионные группы, которые специально проводят за деньги такие "антивакцинаторские" мероприятия" , – сказал председатель ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко сообщил Службе безопасности Украины о том, что из-за этого мероприятия был закрыт центр вакцинации в Сумах. Также чиновники обещают направить обращение об усилении контроля за ситуацией в области.