Украинские моряки прошли военную стажировку на турецком корабле

Представители Военно-Морских Сил ВСУ приняли участие в практической стажировке на корабле Военно-Морских Сил Турецкой Республики типа "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время стажировки офицеры ознакомились с боевой и повседневной организацией корабельной службы, строением иосновными техническими средствами корабля, системами, обеспечивающими живучесть и непотопляемость ADA MILGEM" , - говорится﻿ в сообщении пресс-службы ВМС Украины.

Военные овладевали приемами и способами управления корветом в различных условиях плавания и во время маневрирования, как одиночным кораблем, так и в составе соединения.

В декабре 2020 между Министерством обороны Украины и турецкой компанией "STM" заключен внешнеэкономический контракт на строительство корабля класса "корвет". Согласно графику строительства с апреля 2022 года начинается установка оборудования и технических средств на корабль в Турции. До конца 2022 г. планируется перемещение корвета с его последующей достройкой на предприятиях судостроительной отрасли Украины.