ДТП с харьковским мажором: подозреваемый отказался от анализа крови

Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Этот анализ позволил бы исключить наличие в организме веществ, влияющих на квалификацию преступления. Об этом информировал в Фейсбуке адвокат пострадавших Игорь Черняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право - не реализовано!", - написал он.

Черняк добавил, что анализ мочи, который сдал Харьковский, не показывает, в отличие от анализа крови, наличие или отсутствие в организме некоторых веществ.

"Проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не всё!" , - подчеркнул он.

Черняк также отметил, что следствие уже собрало достаточно доказательств того, что за рулем был именно Харьковский. Также по делу был назначен ряд экспертиз, а сейчас полиция устанавливает всех свидетелей ДТП.