Врач Саакашвили обеспокоен здоровьем политика

Личный врач продолжающего уже 33 дня голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием его здоровья, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты" , - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.