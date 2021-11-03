Между тремя городами Луганщины запустят троллейбусное сообщение

В декабре 2021 года между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным запустят первый участок троллейбусного сообщения. Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом", сообщает Цензор.НЕТ.

"Область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство, и на приобретение троллейбусов. В общей сложности их нужно 50 единиц. Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, доступом для людей с инвалидностью, с функцией кондиционирования в салоне, чтобы пассажирам было комфортнее" , - рассказал Гайдай.

Кроме того, в ближайшие два года в регионе отремонтируют 10 школ, столько же детских садов и стадионов. На все это дополнительно из Госфонда регионального развития выделят более 500 млн грн.