Мужчина пытался вывезти в РФ старинную икону на спине

В Черниговской области пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, вероятно имеющих культурно-историческую ценность, сообщает Корреспондент.

"Скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля Мерседес, прибывшего в пункт пропуска Сеньковка сегодня ночью" , - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Учитывая информацию от оперативных сотрудников Черниговского погранотряда о возможном перемещении товаров, представляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный осмотр. При осмотре была обнаружена икона Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую мужчина закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.

Кроме того, в автомобиле обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Обстоятельства нарушения выясняются. Автомобиль, валюту и предметы временно изъяты таможней.