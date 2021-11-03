ООН подтвердила связь масштабного голода с изменением климата

На юге Мадагаскара зафиксирована вспышка голода, связанная с изменением климата. Об этом заявили в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и пресс-службе ООН, сообщает Укринформ.

«У нас есть несколько мест, похожих на голод, но это, по сути, единственный – возможно, первый голод на Земле, обусловленный изменением климата» , - сказал заместитель директора ВПП ООН на Мадагаскаре Ардуино Мангони.

В других странах – в Йемене, Южном Судане и Эфиопии – голод вызван конфликтами.

«Имеем несколько острых явлений, таких как... засухи в течение последних пяти лет, феномен песчаных бурь, вероятно, обусловленных эрозией почвы и обезлесением в течение последних 20-30 лет, и, конечно, последствия COVID-19» , - добавил представитель ВВП.

Посетив чрезвычайный центр питания на юге страны, сотрудник ВПП отметил, что столкнулся с «безрадостным молчанием; дети просто смотрят на тебя… – действительно кожа и кости».

«Я работал с ВПП в нескольких странах континента, в нескольких чрезвычайных ситуациях, включая Демократическую Республику Конго, Центральноафриканскую Республику, Дарфур, но никогда не видел детей в такой ситуации».

Мангони объяснил, что регион пострадал от сильнейшей засухи за последние 40 лет. Всего на Мадагаскаре от разных проявлений голода страдает около 1,3 млн. жителей.

По его словам, из-за влияния пандемии на туризм и цепочки поставок сельские жители, искавшие работу в городах во время экономического спада, больше не имеют такой возможности.