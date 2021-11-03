В австрийской армии собак учат определять COVID-19
В австрийской армии служебных собак тренируют определять коронавирус, сообщает Интерфакс-Украина.
"В настоящее время помимо первой тренированной на определение коронавируса собаки Фэнтези есть еще одна собака, ротвейлер, которого учат тому же самому", - цитирует газета слова представителя армейского кинологического центра Отто Копича.
Услугами собак пользуются "в тестовом" режиме, который будет длиться около года, само обучение длится более полугода. На "службу" в армию их брать не планируют, тренировки длятся в научных целях, указывает издание.