Названо самое модное окрашивание на зиму 2021/22

Ни для кого не секрет, что новая прическа не только освежает внешний вид, но и улучшает настроение. А когда за окном скучный ноябрь, и до зимы еще нужно прожить несколько серых дождливых недель, ярких красок в жизнь можно внести с помощью нового цвета волос, сообщает Обозреватель.

Удачные примеры для себя найдут и брюнетки, и блондинки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бейби-блонд

Детский блонд – сложное и многослойное окрашивание, в котором сочетаются как теплые, так и холодные оттенки. Такие локоны отсылают в детство, когда светлый, естественный цвет немного выгорает на солнце и становится неравномерным.

Бейби-блонд
Бейби-блонд

Карамельный балаяж

Неравномерное окрашивание балаяж, где темные корни волос постепенно выводят в теплый оттенок, также будет актуально выглядеть зимой 2021-2022 года. Такая прическа придаст объем волосам и будет красиво переливаться на солнце.

Карамельный балаяж
Карамельный балаяж

Пепельный коричневый

Оригинальная темная покраска с холодным подтоном – идеальный вариант для брюнеток. Этой зимой она будет в тренде во всех салонах красоты.

Пепельный коричневый
Пепельный коричневый

Осветленные пряди

Для девушек, не готовых полностью поменять образ, стилисты советуют попробовать перекрасить передние пряди. Это может быть как светлый, черный, так и яркий цвет.

Осветленные пряди
Осветленные пряди

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