Угги вернутся в моду: тренды обуви зима 2021/22

До зимы осталось уже меньше месяца, поэтому самое время задуматься о комфортной и стильной обуви на холодный сезон. В этом году стоит обращать внимание не только на базовые модели обуви, но и на новые трендовые их интерпретации, сообщает Обозреватель.

По словам модного эксперта Александры Войсевич, главное правило при выборе зимней обуви – следить за тем, чтобы она была актуальная. Обращайте внимание в первую очередь на форму и на свои ощущения, как в ней удобно именно вам.

Что касается самых актуальных моделей обуви зимы 2021-2022 года, то на пике популярности будут резиновые сапоги-трубы и жокейские сапоги. Но они довольно грубые и не всем подойдут по стилю.

Зимой на пике популярности будут резиновые сапоги-трубы

Также в тренде остаются грубые ботинки, утепленные лоферы, кроссовки на меху, сапоги с острым и квадратным носком.

Кроме этого, Александра утверждает, что этой зимой в моде снова окажутся забытые всеми угги и дутые сапожки.

Этой зимой в моде снова окажутся забытые всеми угги и дутые сапожки.

"Этой зимой будут возвращаться угги, дутики и вот эта вот вся история, которая последние несколько лет была неактуальна. Считалось, что в такой обуви можно только гулять с ребенком, поехать в магазин или выходить на прогулку с собакой. Но нет, сейчас угги и дутые сапоги будут возвращаться в городскую моду" , – сказала Войсевич.

Эксперт отмечает, что вместе с уггами этой зимой ворвутся в городскую моду и так называемые hiking boots (трекинговые ботинки), которые предназначены для ходьбы по бездорожью и естественному рельефу.

Отдельно также стоит выделить трендовые челси.

Ботинки челси – горячий тренд зимы 2021-2022

Александра заключила, что мода этой зимой будет очень разнообразна: по форме, длине, фактурам и цветам.

Поэтому не ограничивайте себя скучной черной и коричневой обувью и смело экспериментируйте с белыми челси, оливковыми сапогами-трубами и бежевыми лоферами на меху.