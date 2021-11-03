В ВОЗ дали рекомендации по срокам и препаратам для ревакцинации

Иммунная защита после прививки от коронавируса сохраняется лишь несколько месяцев, поэтому людям нужно обязательно проходить ревакцинацию третьей дозой. Такую рекомендацию дал профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины, сообщает Лента.Ру.

По его словам, пожилые люди в числе первых были вакцинированы, а приобретенный иммунитет у них сохраняется меньшее количество времени, поэтому их необходимо ревакцинировать в приоритетном порядке.

"Наилучший вариант — ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессах их синтеза" , — рассказал Мас-Кома.

Говоря о выборе сроков ревакцинации, эпидемиолог отметил, что ученым еще предстоит выяснить стоит ли ее делать ежегодной, как в случае с гриппом, или более частой — раз в несколько месяцев.