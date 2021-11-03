В Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса

В Китае выявлено 93 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны. Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ, сообщает ТСН.

Как информируют СМИ, в понедельник было выявлено 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье минувшей недели - 59, субботу - 48. Новая волна заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных.

СМИ называют тенденцию тревожной, поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.

Всего во вторник зафиксировано 109 новых инфицированных, 16 из них прибыли в Китай из-за рубежа.