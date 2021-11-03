Курс валют НБУ на 3 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 2 ноября, остается стабильным на уровне 26.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 2 ноября 2021 года.
Курс евро повысился на 6 коп до 30.49 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 3 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 35.88 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 28.79 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.62 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.290400
|EUR
|Евро
|30.490300
|RUB
|Рубль
|0.366350
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.883800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.790900
|PLN
|Польский злотый
|6.617800