Курс валют НБУ на 3 ноября

Курс валют НБУ на 3 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 ноября, остается стабильным на уровне 26.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 2 ноября 2021 года.

Курс евро повысился на 6 коп до 30.49 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 3 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 35.88 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 28.79 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.62 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.290400 --0.003
EUR Евро 30.490300 +0.055
RUB Рубль 0.366350 --0.003
GBP Фунт стерлингов 35.883800 --0.089
CHF Швейцарский франк 28.790900 --0.03
PLN Польский злотый 6.617800 +0.033

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