Курс валют НБУ на 3 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 ноября, остается стабильным на уровне 26.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 2 ноября 2021 года.

Курс евро повысился на 6 коп до 30.49 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 3 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 35.88 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 28.79 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.62 за 1 польский злотый.