Украина завоевала 15 медалей в финале INFOMATRIX

В финале Международного конкурса компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021 в Мексике команда Украины, которую представляли 15 проектов от 18 учеников школ и высших ученых заведений, получила 1 платиновую, 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, сообщает Укринформ.

По информации Министерства образования и науки в финале, состоявшемся 1 ноября онлайн в Мексике, приняли участие конкурсанты из 10 стран мира. Участники соревновались в номинациях: программирование, аппаратные устройства, компьютерное искусство, короткометражный фильм.

Жюри оценивало не только качество выполнения работ, но и умение их представить на английском языке.

"Представительство Украины в этом году было самым многочисленным" , - отметили в министерстве.

По результатам соревнований платиновую медаль в номинации Computer Programming проект Virtual Lab получил учащийся Политехнического лицея НТУУ КПИ Руслан Мельник.

"INFOMATRIX – 2021" – это международный конкурс компьютерных проектов, объединяющий лучших школьников, студентов и преподавателей из сферы ІТ. Украина начиная с 2009 года выступает полноправной страной-участницей мирового финала INFOMATRIX.

Официальным аффилированным партнером соревнований на национальном уровне является Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи (НЭНЦ) Министерства образования и науки.