В Кабул прибыл самолет ООН с гумпомощью

Самолет ООН с гуманитарной помощью на борту приземлился в аэропорту Кабула. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН, сообщает Зеркало недели.

В организации заявили, что это первый самолет, который привез вынужденным переселенцам 33 т комплектов для утепления для зимы. 4 и 7 ноября в Кабул по этому маршруту будут доставлены еще две аналогичные партии гуманитарной помощи.

Там также уточнили, что в некоторых регионах Афганистана температура воздуха ночью снижается до 25°C.

В ООН сообщили, в результате конфликта около 3,5 млн жителей Афганистана покинули свои дома и многие из них находятся на грани голода. При этом только в этом году продовольствие по программам ООН получили 11,5 млн жителей Афганистана, из них 4,7 млн — только в октябре.