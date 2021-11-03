"Газпром" увеличил поставку газа в Болгарию

«Газпром» увеличил объем поставок газа в Болгарию сверх предусмотренного действующим договором. Об этом говорится на странице российского диппредставительства в Facebook, сообщает Газета.ru.

«По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 лева за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 лева, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе» , — заявили в посольстве.

В дипведомстве напомнили, что в прошлом году российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку, при этом «безукоризненно выполняя все свои обязательства перед потребителями».