Умер актер из сериала "Бригада" Дмитрий Гуменецкий

В Москве от рака умер 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе, сообщает Газета.ru.

Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, прошел обе кампании в Чечне. Несмотря на отсутствие актерского образования, в 2000 году он решил попробовать себя в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нежный возраст». Спустя два года он прошел кастинг на роль Шмидта — начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада».

Режиссер сериала Алексей Сидоров вспоминал, что когда увидел Гуменецкого, то сразу отметил его брутальный вид, шрам на лице и наголо побритую голову. Помимо этих кинолент, Гуменецкий сыграл в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь» и «Экстренный вызов: пропавший пациент». Но ролей ему давали мало, из-за чего он решил вернуться в спецназ.