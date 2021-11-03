В Киеве проходит марш "антивакцинаторов": перекрыли улицу (Обновлено)

В столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов", сообщает Украинская правда.

Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.

Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав человека.

Эльдар Сарахман, УП

Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

Эльдар Сарахман, УП

Эльдар Сарахман, УП

Эльдар Сарахман, УП

Прямая трансляция:

Обновлено. Участники акции перекрыли движение по улице Грушевского.

"Полиция просит их пропускать хотя бы общественный транспорт, но пока автобусам приходится разворачиваться. На аргументы правоохранителей, что они нарушают закон, протестующие отвечают, что их права также нарушаются" , – говорится в сообщении.

Видео: https://t.me/pavlovskynews

Обновлено в 10:03. Сообщается о перекрытии следующих улиц: