В Киеве проходит марш "антивакцинаторов": перекрыли улицу (Обновлено)
В столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов", сообщает Украинская правда.
Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.
Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав человека.
Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.
Прямая трансляция:
Обновлено. Участники акции перекрыли движение по улице Грушевского.
"Полиция просит их пропускать хотя бы общественный транспорт, но пока автобусам приходится разворачиваться. На аргументы правоохранителей, что они нарушают закон, протестующие отвечают, что их права также нарушаются", – говорится в сообщении.
Обновлено в 10:03. Сообщается о перекрытии следующих улиц:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная"),
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,
- ул. Парковая, 35.