Смену поставщика газа упростят: парламент принял закон

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла закон о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553). Документ, среди прочего, предполагает упрощение процедуры смены поставщика, сообщает UBR.

Глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус отметил, что закон улучшит конкуренцию на розничном рынке газа.

"Теперь для изменения поставщика не требуются справки от предыдущей компании, а изменять поставщика можно будет даже при наличии долга перед предыдущим" , – рассказал народный депутат.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в подсчетах объемов газа – вводятся энергетические единицы (кВт-ч) вместо кубометров. Это позволит учитывать калорийность топлива при подсчетах.

По словам Геруса, в ЖКХ-платежках будут указывать потребление в куб. м и в кВт-ч.