Смену поставщика газа упростят: парламент принял закон
Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла закон о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553). Документ, среди прочего, предполагает упрощение процедуры смены поставщика, сообщает UBR.
Глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус отметил, что закон улучшит конкуренцию на розничном рынке газа.
"Теперь для изменения поставщика не требуются справки от предыдущей компании, а изменять поставщика можно будет даже при наличии долга перед предыдущим", – рассказал народный депутат.
Кроме того, законопроект предусматривает изменения в подсчетах объемов газа – вводятся энергетические единицы (кВт-ч) вместо кубометров. Это позволит учитывать калорийность топлива при подсчетах.
По словам Геруса, в ЖКХ-платежках будут указывать потребление в куб. м и в кВт-ч.
"Также это синхронизирует нашу систему, наши подземные газохранилища с европейской системой, где газ измеряется в кВт-ч. Это поможет интеграции нашего рынка в европейский и облегчит работу европейских компаний в Украине", – написал он.