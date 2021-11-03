7 продуктов для профилактики вирусных заболеваний

Для профилактики вирусных заболеваний нужно употреблять продукты, обладающие противовирусным действием, сообщает GreenPost.

Кисломолочные продукты

Кефир и йогурт содержат витамины А, В и D. Они хорошо влияют на работу пищеварительной системы и улучшают иммунитет. Это все благодаря ацидофильной палочке, способствующей сквашиванию молока.

Киви

Киви содержит много витамина С. Его можно есть просто так, добавлять в салаты с йогуртом и употреблять с домашним сыром.

Капуста

Разновидностей капусты большое количество — белокочанная, брюссельская, брокколи и многие другие. В ее состав входят витамин С, фосфор, калий, клетчатка и большое количество биологически активных веществ. Капуста помогает укрепить иммунитет и защищает от болезни.

﻿Черный шоколад

Шоколад не только хороший антидепрессант, но и помогает бороться с вирусами. Кроме того, он содержит много витаминов: А, группы В, С, D, E, F. Шоколад является отличным антиоксидантом. Он содержит фосфор, кальций и магний. Такое большое количество полезных веществ просто не даст вирусу подступиться к тебе. Эксперты советуют употреблять 30 грамм шоколада в день.

Зеленый чай

Еще один очень полезный продукт. Зеленый чай содержит витамины С, P, B, K, PP. В его состав входят фтор, цинк, йод, медь и марганец. Чай является хорошим антиоксидантом. Он стимулирует выделение Т-лимфоцитов, повышающих наш иммунитет.

Мед

В состав этого сладкого продукта входят глюкоза, фруктоза, железо, йод, магний, калий и кальций. Мед богат витаминами А, группы В, С, Е и К. Тебе будет достаточно всего одной ложки этого продукта в день. Лучше его сочетать с сухофруктами и орехами. Так твой организм станет устойчивым к разным вирусам и бактериям.