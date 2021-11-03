Испытания вакцины Pfizer проводили с нарушениями

Клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний, в том числе допускалась фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Таковы данные расследования, которое опубликовал британский научный журнал BMJ, сообщает Вести.

"Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний" , - сказано в материале.

Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.

В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации о личности участников испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины.

Вакцина Pfizer начала проходить клинические испытания еще в апреле 2020 года. Первые две фазы были завершены в начале осени 2020 года, третья фаза началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. После начала массового применения вакцины начали появляться сообщения о ранее неизвестных опасных побочных эффектах, большинство из которых оказались крайне редкими.