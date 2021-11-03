Курс Ethereum обновил максимум

В среду, 3 ноября, цена второй по капитализации криптовалюты достигла отметки $4639, обновив исторический максимум, сообщает ForkLog.

На момент написания Ethereum торгуется на уровне $4560. Капитализация актива достигла $537 млрд, согласно CoinGecko.

2 ноября цена Ethereum протестировала отметку $4500 вскоре после анонса CME о запуске микрофьючерсов на базе второй по капитализации криптовалюты.

Напомним, по итогам октября Ethereum опередил биткоин по темпам роста цены с показателем 42,9% против 39,9% соответственно.