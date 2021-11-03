Радуцкий рассказал, когда "красные" регионы станут "оранжевыми"
Если сохраниться нынешний темп вакцинации, то высока вероятность возвращения "красных" регионов в "оранжевые" карантинные зоны, сообщает Дом.
Об этом заявил народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Последние две недели идет очень сильное увеличение количества вакцинированных украинцев, и это вселяет надежду, что мы в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию [с заболеваемостью коронавирусом]. Если летом мы вакцинировали 60-100 тыс. человек в день, сентябрь — 120-130 тыс., то сегодня мы уже практически каждый день имеем от 270 до 300 тыс. вакцинированных. Если темп не будет снижаться, то прогноз на возврат назад хотя бы в "оранжевые" зоны очень высок", — отметил он.
Как бы ни было сложно, но, по мнению Радуцкого, система здравоохранения Украины сейчас справляется с ситуацией и полный локдаун стране не грозит.
"На сегодняшний день, система справляется, запас прочности мы еще имеем. И есть надежда на жесткие карантинные меры, которые сегодня введены в 15 областях, включая Киев. Плюс очень большая надежда на количество вакцинированных, у которых в течение 10-14 дней появится устойчивый иммунитет даже после первой дозы. И это все приведет к стабилизации ситуации. Очень надеюсь, что мы к жесткому локдауну не перейдем", — добавил нардеп.