Радуцкий рассказал, когда "красные" регионы станут "оранжевыми"

Если сохраниться нынешний темп вакцинации, то высока вероятность возвращения "красных" регионов в "оранжевые" карантинные зоны, сообщает Дом.

Об этом заявил народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Последние две недели идет очень сильное увеличение количества вакцинированных украинцев, и это вселяет надежду, что мы в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию [с заболеваемостью коронавирусом]. Если летом мы вакцинировали 60-100 тыс. человек в день, сентябрь — 120-130 тыс., то сегодня мы уже практически каждый день имеем от 270 до 300 тыс. вакцинированных. Если темп не будет снижаться, то прогноз на возврат назад хотя бы в "оранжевые" зоны очень высок" , — отметил он.

Как бы ни было сложно, но, по мнению Радуцкого, система здравоохранения Украины сейчас справляется с ситуацией и полный локдаун стране не грозит.