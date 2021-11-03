Арахамия бронировал свой внедорожник после покушения на Шефира

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Верховную Раду на пуленепробиваемом джипе Toyota Land Cruiser 200. Судя по толщине стекла, после тюнинга его личное авто стало бронированным, пишет Варвара Квитка, Страна UA.

Судя по утолщенным стеклам на тачке появилась броня, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

При этом, нардеп снял с крыши так называемые ведерки-глушилки – мощные антенны для подавления сигналa GPS. Чтобы машину не подорвали при помощи дистанционного устройства или не прослушивали разговоры по мобильному.

Летом нардеп установил на джип "глушилки", а сейчас их снял, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Судя по всему, соратник Владимира Зеленского усилил меры безопасности после покушения на советника президента Сергея Шефира. Отметим – Арахамия ездит без водителя.