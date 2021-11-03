Ежедневное количество COVID-прививок должно вырасти до 350 тыс. – ОП

Перед местными властями стоит задача наращивать темпы вакцинации против COVID-19, чтобы ежедневное количество прививок в Украине достигло 350 тыс. в сутки, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пребывая с рабочим визитом в Виннице, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть, за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов (прививок – Ред)" , – сказал Тимошенко.

По его словам, на прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

Он также отметил, что в Виннице должно делаться 14 тысяч прививок в день и выразил надежду на ускорение темпов вакцинации. В свою очередь глава Винницкой ОГА заверил в принятии в регионе соответствующих мер.