Филлеры для волос: как работают и кому они нужны

Филлеры для волос давно стали популярны на рынке уходовой косметики. Это средство помогает быстро оживить локоны, заполняя поврежденные участки коллагеном и кератином. А при регулярном применении заметно восстанавливает внешний вид волос, сообщает Креатив.

Филлеры для волос не имеют ничего общего с инъекциями. Такое название они получили по аналогии, так как имеют способность быстро заполнять и восстанавливать поврежденные участки волос. Они предназначены для восстановления потерянных объемов.

Состав и свойства

В составе филлера для волос обычно присутствуют такие действующие вещества, как:

коллаген,

эластин,

гиалуроновая кислота,

аминокислоты,

керамиды.

Данный состав обеспечивает сразу несколько эффектов:

укрепление,

увлажнение,

заполнение пустот,

создание защитного слоя,

гладкость и блеск,

эластичность и упругость,

восстановление волос.

Филлеры для волос – находка для тех, кто хочет получить вау-эффект за одно применение. Особенно он будет заметен на сухих, слабых, склонных к ломкости волосах. Отлично работает на локонах, пострадавших после окрашивания. Но такой эффект будет держаться до первого мытья головы. Для того чтобы действительно улучшить состояние волос, филлеры рекомендуется использовать курсом – 1 раз в неделю в течение месяца.