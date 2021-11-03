Филлеры для волос: как работают и кому они нужны
Филлеры для волос давно стали популярны на рынке уходовой косметики. Это средство помогает быстро оживить локоны, заполняя поврежденные участки коллагеном и кератином. А при регулярном применении заметно восстанавливает внешний вид волос, сообщает Креатив.
Филлеры для волос не имеют ничего общего с инъекциями. Такое название они получили по аналогии, так как имеют способность быстро заполнять и восстанавливать поврежденные участки волос. Они предназначены для восстановления потерянных объемов.
Состав и свойства
В составе филлера для волос обычно присутствуют такие действующие вещества, как:
- коллаген,
- эластин,
- гиалуроновая кислота,
- аминокислоты,
- керамиды.
Данный состав обеспечивает сразу несколько эффектов:
- укрепление,
- увлажнение,
- заполнение пустот,
- создание защитного слоя,
- гладкость и блеск,
- эластичность и упругость,
- восстановление волос.
Филлеры для волос – находка для тех, кто хочет получить вау-эффект за одно применение. Особенно он будет заметен на сухих, слабых, склонных к ломкости волосах. Отлично работает на локонах, пострадавших после окрашивания. Но такой эффект будет держаться до первого мытья головы. Для того чтобы действительно улучшить состояние волос, филлеры рекомендуется использовать курсом – 1 раз в неделю в течение месяца.