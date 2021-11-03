Генсек Совета Европы посетит Украину

3-5 ноября генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич совершит официальный визит в Украину, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, Пейчинович-Бурич посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по воплощению резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы" , - сообщили в МИД.

По итогам встречи 4 ноября глава МИД и генсек Совета Европы проведут совместную пресс-конференцию.