Гетманцев объяснил, почему к нардепу Трухину не приняли меры

В партии "Слуга народа" не приняли никаких мер против народного депутата фракции Александра Трухина после скандальной истории с дорожно-транспортным происшествием, так как у них не было для этого никаких оснований. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев в эфире программы "Хард с Влащенко", сообщает Слово и дело.

"Если нет четких записей с видеокамеры, нам нужно какое-то юридическое основание для принятия решения. Или завтра кто-то в телеграм-канале напишет, что Наташа Влащенко была за рулем какой-то машины, которая кого-то сбила, и мы должны будем ее предать обструкции?" – сказал Гетманцев.

Также нардеп в ответ на то, есть ли возможность установить, был ли Трухин пьян во время ДТП, напомнил, что тот отказался от освидетельствования, и гораздо существеннее тот вопрос, был ли он за рулем.