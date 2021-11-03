Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Сумка давно перестала быть просто практичной вещью, куда можно вместить и телефон и кошельком, и, если надо, покупки из супермаркета. Сейчас она превратилась в стильный аксессуар. Так что при выборе сумки на конец осени и зиму стоит учитывать не только ее вместительность, а и стильне детали, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram назвала, какие сумки выбрать на этот холодный сезон:

Для начала, определите размер вашей сумки, учитывая собственные формы, габариты и пропорции.

учитывая собственные формы, габариты и пропорции. Еще учитывайте цвет. Сумка может быть нейтрального цвета, припыленный, под цвет гардероба, и акцентом. Но не забываем, что у каждого он свой. Да, и если что, сумка сейчас вполне может быть в цвет обуви, хотя до недавнего времени это считалось моветоном.

Сумка может быть нейтрального цвета, припыленный, под цвет гардероба, и акцентом. Но не забываем, что у каждого он свой. Да, и если что, сумка сейчас вполне может быть в цвет обуви, хотя до недавнего времени это считалось моветоном. Учитываем форму и стиль. В тренде - всевозможные багеты, боксы, вертикальные формы. Также шоперы, тоуты, торбы, хобо, рюкзаки, главное - чтобы вписывались в ваш стиль.

В тренде - всевозможные багеты, боксы, вертикальные формы. Также шоперы, тоуты, торбы, хобо, рюкзаки, главное - чтобы вписывались в ваш стиль. Плетеные сумки разных размеров, причем, плетение может быть как мелкое, так и крупное. Размер сумки тоже от мини до шоперов. Может быть из разных материалов, кожа, эко, замша, из ткани.

разных размеров, причем, плетение может быть как мелкое, так и крупное. Размер сумки тоже от мини до шоперов. Может быть из разных материалов, кожа, эко, замша, из ткани. Стеганые сумки - тоже разной формы, как жесткие, геометрических форм, так и более мягкие, в виде "дутиков".

- тоже разной формы, как жесткие, геометрических форм, так и более мягкие, в виде "дутиков". Микросумки все еще с нами. Не скажу, что функционально, но как дополнение к образу пойдет. А если еще туда помещается телефон, то вообще красота.

все еще с нами. Не скажу, что функционально, но как дополнение к образу пойдет. А если еще туда помещается телефон, то вообще красота. Женственные сумки (не путать с "теткиными"), более плавные линии, но держат форму.

Трендовые сумки 2021-2022

"Дутики"

Плетеные сумки

Обращаем внимание на детали: бахрома

Сумки небольшого размера самых разнообразных форм

Необычные сумки - как деталь всего образа