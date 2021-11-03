Сертификация "Северного потока-2" может затянуться - Bloomberg

Процесс сертификации немецким регулятором "Северного потока-2" может продлиться до 8 мая 2022 года. Ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Издание Bloomberg отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам.

"Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время" , - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Госдеп США Амос Хохштайн заявил, что сертификация Германией и Еврокомиссией "Северного потока-2" может затянуться до марта 2022 года.

Вместе с тем Немецкий регулятор также заявлял, что рассмотрение сертификации газопровода может затянуться.