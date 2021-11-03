Ford анонсировал Ranger следующего поколения

Мировая премьера Ford Ranger состоится 24 ноября на одном из самых перспективных рынков – в Австралии. Разработку машины курировал местный инженерный центр. Новый Ranger станет глобальной моделью – пикап будет продаваться на 180 рынках, сообщает РБК-Украина.

Как и предшественник, новый пикап сохранит раму, задний неразрезной мост и три варианта кабины: одно-, двухрядную и полуторную. Основу моторной линейки новинки составят турбодизели объемом 2,0 л и 3,0 л. "Заряженная" версия Ranger Raptor сменит турбодизель на 2,7-литровый бензиновый турбодвигатель.

Известно, что в салоне появятся 12-, или 15,5-дюймовые дисплеи мультимедиа, а место аналоговых приборов займет 10-дюймовый цифровой экран. Все технические подробности станут известны уже в конце ноября.

Продажи новинки должны стартовать в первом квартале 2022 года. Также на этой платформе построят и одного из главных конкурентов, Volkswagen Amarok второй генерации.