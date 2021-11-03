Самые популярные коммерческие автомобили в Украине

Рост рынка новых коммерческих автомобилей LCV за 9 месяцев нынешнего года, почти вдвое опережает рост рынка легковых авто. И среди самых популярных, как проверенные временем модели, так и немало новинок, которые пришлись по душе нашим бизнесменам, сообщает Autoconsulting.

Если быть абсолютно точными, то за 9 месяцев нынешнего года рост рынка LCV, по сравнению с 2000-м, по данным AUTO-Consulting составил без малого 50% (49,18%). В то время, как рост рынка в целом был 28,43%. А рынок легковых авто вырос на 26,5%.

По итогам сентября 2021-го, десятка марок-лидеров продаж выглядит так:

1. Citroen

2. Fiat

3. Renault

4. Volkswagen

5. Peugeot

6. Toyota

7. Opel

8. Mercedes-Benz

9. Ford

10. GAZ*

По результатам продаж за сентябрь, по данным AUTO-Consulting, большинство марок сохранили свои позиции. Только Fiat, Toyota и Opel поднялись на 1 ступеньку, Renault - на одну опустился, а Mercedes-Benz - опустился на 2 пункта.

В общей структуре LCV по ценовому фактору, 95% это - автомобили средней ценовой категории Volume, 4% - бюджетные Low Cost и 1% - дорогие Premium.

Какие же модели LCV больше всего пришлись по душе нашим бизнесменам, по итогам продаж за 9 месяцев 2021 года? Начнем наш обзор мы с пассажирских версий.

В сегменте D BUS по итогам продаж за 9 месяцев 2021 г, пятерка лидеров выглядит так:

1. Mercedes-Benz V-Class

2. Renault Trafic

3. Volkswagen Multivan

4. Toyota ProAce

5. Hyundai H1

И уже, фактически на пороге в топ-5 Peugeot Traveller.

В сегменте E BUS безоговорочным лидером является Citroen Jumper. Также в тройке лидеров - Volkswagen Crafter и Ford Transit. Все три модели стали лидерами благодаря масштабным закупкам медицинских автомобилей, которые изготавливают на их базе.

В сегменте B VAN с большим отрывом лидирует Renault Dokker. А следом за ним - его наследник Renault Express. Третий - Fiat Fiorino.

В сегменте C VAN наиболее популярная модель - Citroen Berlingo. За ним - Fiat Doblo и Peugeot Rifter.

В сегменте D VAN тройка лидеров выглядит так: UAZ Van, Volkswagen Transporter и уже набирает популярность Renault Trafic, который только появился в грузовом исполнении в этом году.

В сегменте E VAN лидирует Renault Master, за ним идут - Peugeot Boxer и Fiat Ducato. А 4-ю и 5-ю позиции разделили Citroen Jumper и GAZ Gazelle*.