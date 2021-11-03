Во всех массовых пунктах вакцинации будут команды поддержки "Дії"

Министерство цифровой трансформации создаст команды поддержки "Дії" во всех массовых пунктах вакцинации против COVID-19, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге сказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

"Мы понимаем, что сейчас много спроса на сертификаты, ситуация требует нас идти офлайн. Мы будем открывать точки для консультаций. Первые точки заработали несколько недель назад в аэропорту Борисполь. Также сейчас мы планируем развернуть команды поддержки “Дії” по всем регионам и по всем массовым точкам вакцинации. Наши команды присутствуют на НСК Олимпийский, Центральном Киевском железнодорожном вокзале. Кто-то сразу после вакцинации, если есть проблемы и вы не можете решить их дистанционно, может подъехать к такой офлайн точке, и вам помогут их решить” , - сказал Вискуб.

Он добавил, что с понедельника в Киеве такая офлайн точка заработала в ТРЦ Ривер-мол, планируется открытие на Левом берегу в МВЦ.