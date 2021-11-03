Довыборы в Раду: в Черкасской области победил кандидат от "слуг"

Кандидат от партии Слуга народа, мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский одержал победу на промежуточных выборах в верховную Раду в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области, сообщает Корреспондент.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% электронных протоколов в среду, 3 ноября.

Войцеховский набрал 46,95%, или 15 429 голосов избирателей. На втором месте оказался самовыдвиженец Владислав Голуб (25,44%, 8 362), третий – кандидат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко (9,53%, 3 134).