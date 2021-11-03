В Киеве установили сотни новых дорожных знаков

Центр организации дорожного движения установил в Киеве 400 новых предупредительных и запрещающих дорожных знаков на период с 1 ноября по 1 апреля, сообщает UBR.

Об этом пишет заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.

Так, на 55 улицах города появились знаки "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличками "Гололед". Они запрещают въезд на участки во время гололеда.

В то же время, согласно ПДД, запрет не распространяется на общественный транспорт, автомобили водителей с инвалидностью, а также авто граждан, которые проживают или работают в зоне действия знака.

"Водители с инвалидностью, а также граждане, проживающие или работающие в этой зоне или обслуживающие расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака, но должны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке" , – сообщил Усов.

Еще на 74 улицах установлены предупредительные дорожные знаки "Скользкая дорога".