Кравчук начал говорить, его состояние улучшается – Гордон
Первый президент Украины Леонид Кравчук, перенесший операцию на сердце, чувствует себя лучше и уже находит силы, чтобы активно интересоваться политическими событиями. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, пишет Сергей Медведев, Вести.
По словам Гордона, Кравчук уже идет на поправку.
"Он начал говорить, интересуется событиями в Украине – что там пандемия, что происходит... Дай Бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо", – сказал журналист.