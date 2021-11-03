Кравчук начал говорить, его состояние улучшается – Гордон

Первый президент Украины Леонид Кравчук, перенесший операцию на сердце, чувствует себя лучше и уже находит силы, чтобы активно интересоваться политическими событиями. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, пишет Сергей Медведев, Вести.

По словам Гордона, Кравчук уже идет на поправку.