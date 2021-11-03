Верещук рассказала о приоритетах работы в должности главы Минреинтеграции
Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, чем займется в должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Об этом она сообщила в Facebook.
Если Верховная Рада поддержит кандидатуру Верещук, она начнет с того, что проведет аудит состояния выполнения Министерством своих задач согласно профильным законам, указам Президента, актам Кабмина, решениям СНБО и тому подобное.
"Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также нужно четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ", - написала она.
Верещук также назвала приоритеты работы Минреинтеграции:
1) реинтеграция уже сегодня;
2) через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях;
3) фокус на молодежи;
4) мобилизация международной помощи на инфраструктурные проекты на прилегающих территориях.