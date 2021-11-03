Верещук рассказала о приоритетах работы в должности главы Минреинтеграции

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, чем займется в должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом она сообщила в Facebook﻿.

Если Верховная Рада поддержит кандидатуру Верещук, она начнет с того, что проведет аудит состояния выполнения Министерством своих задач согласно профильным законам, указам Президента, актам Кабмина, решениям СНБО и тому подобное.

"Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также нужно четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ" , - написала она.

Верещук также назвала приоритеты работы Минреинтеграции:

1) реинтеграция уже сегодня;

2) через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях;

3) фокус на молодежи;

4) мобилизация международной помощи на инфраструктурные проекты на прилегающих территориях.