В Днепре открылся автомобильный музей Old Cars Gallery. На площади в 300 м2 в здании бывшего дилерского центра Ford расположились более двадцати редких старинных автомобилей разных марок, сообщает Обозреватель.

В просторном шоу-руме представлены американские Cadillac, Сhevrolet и Packard, немецкие BMW и Mercedes-Benz, британские Bentley, Jaguar, Triumph и Lagonda, советские "Чайка" и "ЗиМ".

На площади в 300 м2 в здании бывшего дилерского центра Ford расположились более двух десятков редких старинных авто. Источник: oldcars.com.ua

Все машины находятся в идеальном состоянии. Они демонстрируют развитие мирового автопрома с 20-х до 60-х годов прошлого века. В ближайшем будущем коллекцию автомобильных редкостей планируется расширить.