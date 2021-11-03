Украина может получить около 3 млн доз вакцины Moderna

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX к концу этой недели ожидает почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса производства Moderna, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, для обеспечения спроса на вакцинацию к концу этой недели ожидается 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna.

Ляшко заявил, что Украина вышла на 250 тысяч прививок в среднем в сутки.