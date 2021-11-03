В Донецкой области разоблачили агентов РФ, готовивших диверсии

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ. Координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения НЗФ "ДНР"﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-центр СБУ, сообщает Деловая столица.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области, и направленные для разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Пишут, что один из членов сети задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других предположительных членов группы решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.