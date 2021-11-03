В Житомире к очному обучению могут вернуться только три школы

В Житомире с 8 октября к очному обучению смогут вернуться средние и старшие классы только трех школ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова.

Она рассказала, что городской совет рассматривает вопрос о начале обучения с 8 ноября, поскольку в "красной" зоне могут работать начальные классы, детсады и учреждения общего среднего образования, где вакцинировано 100% персонала.

"На сегодняшний момент у нас есть три таких заведения: городской лицей №1, школа №19 и школа №32, где 100% работников вакцинированы. Поэтому планируем, что в этих заведениях все классы пойдут на обучение. Далее будем ждать еще разъяснения Министерства образования по отстранению или дистанционной работе" , — отметила чиновница.

Она добавила, что требования по вакцинации также касаются работников музыкальных школ и других заведений внешкольного образования.