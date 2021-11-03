В JPMorgan назвали справедливую цену биткоина

Аналитики JPMorgan подсчитали, что справедливая цена самой популярной криптовалюты — биткоина — по сути составляет порядка 35 тысяч долларов за монету, сообщает Лента.Ру.

Эксперты называют криптовалюту конкурентом золоту в плане инвестиций. Но волатильность биткоинов в разы выше, чем у драгоценного металла. Как пишет Bloomberg, если в будущем году колебание курса снизится вдвое, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов.

"Общепринятый прогноз на будущий год — цель по биткоину на уровне 100 тысяч долларов. Однако этого вряд ли удастся достичь без существенного снижения волатильности" , — заключили специалисты.

Ранее директор криптовалютной платформы CoinList Грэм Дженкин предсказал курсу биткоина рост до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.