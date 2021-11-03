Европа остается единственным регионом в мире, где растет COVID-заболеваемость

По информации Всемирной организации здравоохранения, Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет COVID-заболеваемость, сообщает Новое время.

Как отметили в ВОЗ, за неделю 25−31 октября количество новых случаев заражения в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущей и составило 3 021 634.

Число летальных исходов выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 50 477.

В Европе зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Наибольший рост смертности за неделю зафиксирован в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%).