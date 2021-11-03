Австралия слила сообщения Макрона из-за сделки по подлодкам

Франция обвинила Австралию в сливе СМС-сообщений французского президента Эммануэля Макрона, которые были адресованы австралийскому премьер-министру Скотту Моррисону. Слитые в сеть сообщения должны были уличить первого во лжи относительно сделки по подлодкам с французским консорциумом Naval Group, которую разорвали в Канберре. Об этом, ссылаясь на французские СМИ, сообщает Лента.Ру.

Австралийские СМИ, ознакомившиеся с перепиской, заявили, что Макрон якобы знал о плане австралийских властей разорвать сделку за два дня до официального объявления.

"Я должен готовиться к хорошим или плохим новостям по поводу наших договоров по подлодкам?" — написал он в сообщении Моррисону.

При этом, сам Макрон неоднократно настаивал, что произошедшее стало неожиданностью.

Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между ней, США и Великобританией. Союз предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).