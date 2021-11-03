Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына и мамы

38-летний Сергей Лазарев старается оберегать от излишнего внимания прессы своих детей, семилетнего Никиту и трехлетнюю Аню, но и затворников из них не делает. В своем инстаграме Сергей регулярно публикует фото ребят, сообщает Spletnik.

Ну а день рождения — вполне достойный повод, чтобы порадовать подписчиков новыми милыми снимками. Тем более праздник был двойной! 31 октября в семье Сергея отмечали дни рождения его сына Никиты и его мамы Валентины Викторовны.

фото instagram.com/lazarevsergey

Лазарев заказал красочный торт и устроил домашнюю вечеринку для родных. Самих же именинников ждали еще персональные сладости с сюрпризом — в шоколадных сферах скрывались мини-торты с декором в виде семейных фотографий.

фото instagram.com/lazarevsergey

Чтобы добраться до угощений, правда, пришлось поработать деревянным молоточком, но с этим виновники торжества справились на отлично.

фото instagram.com/lazarevsergey

Персональный торт Никиты был также украшен персонажем из аниме "Наруто". Ну а маме Сергея достались сладкие красные розы.

фото instagram.com/lazarevsergey