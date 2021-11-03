Украина поддержала два климатических соглашения

Украина присоединилась к двум соглашениям, принятым на климатическом саммите в Глазго COP26, сообщает Корреспондент.

В частности, Украина поддержала договоренность прекратить вырубку лесов к 2030 году.

Данное соглашение подписали 120 стран, которые пообещали активизировать совместные усилия по сохранению лесов и других наземных экосистем, а также ускорить их восстановление.

Также Украина поддержала соглашение о сокращении выбросов метана на 30% до 2030 года.

Данное соглашение поддержали около 100 стран, среди них нет, в частности, Китая, Индии и России.

Напомним, на саммите в Глазго выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что цель Украины - сократить выбросы на 65% парниковых газов до 2030 года.